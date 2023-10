Lasciarsi tentare dal Viola Park

Fancelli

Dopo tanta attesa, seppure il progetto sia stato realizzando in tempi rapidissimi per l’Italia, con il cantiere che è stato aperto il 5 febbraio 2021, in settimana, mercoledì 11 ottobre è stato ufficialmente inaugurato il Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. In una serata spettacolare condotta da Carlo Conti, alla presenza di istituzioni politiche, del calcio, ex giocatori e tante personalità, oltre a 3.000 tifosi è partito il nuovo futuro Viola. In questa grandissima area trovano oggi collocazione 10 campi da calcio, due mini stadi, una grande palestra, ristoranti, sale mediche hi-tech, perfino barbieri, beauty center e non solo. Qui si consacra un sogno e si parte per nuove conquiste. Grazie Commisso! Forza Viola! Giochiamo questi numeri per tre estrazioni sulla ruota di Firenze: 16, 11, 54.

L’oroscopo: Ariete 14, 38; Toro 21, 59; Gemelli 28, 74; Cancro 10, 15; Leone 36, 38; Vergine 42, 78; Bilancia 9, 28; Scorpione 18, 20; Sagittario 31, 54; Capricorno 27, 90; Acquario 69, 70; Pesci 13, 17.

I numeri di Chiara: terno d’oro 15, 30, 66 da giocare a Firenze e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Fiorenza 35, 52, 8; Gabriella 62, 44, 16; Gianna 5, 38, 54; Maria Cristina 31, 12, 23; Monica 75, 69, 40; Linda 10, 3, 47; Livia 32, 11, 40; Fiorenzo 45, 32, 16; Gino 21, 4, 80; Edoardo 12, 13, 37; Evaristo 34, 17, 78; Luca 18, 58, 68; Bruno 15, 38, 5; Silvio 48, 66, 74.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino.

(Oriana Fallaci) 30, 79, 44.