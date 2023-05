L’arte del ricamo riprende corso Donato al Comune uno stendardo

Successo nonostante il maltempo per "Barberino in Fiore", dove la passione per ago e filo è stata protagonista con la ‘classe’ delle aspiranti merlettaie del progetto "Punto Barberino Tavarnelle" guidate dalle maestre di ricamo Franca e Sabina Pelli. Le ricamatrici hanno anche realizzato e donato al sindaco David Baroncelli uno stendardo con i loro primi dadini creati secondo la tecnica del ricamo su carta. Il gruppo è costituito da una trentina di ricamatrici provenienti da varie aree del Chianti e della Valdelsa fiorentina e senese. Le merlettaie si ritrovano ogni settimana presso il centro polifunzionale di Sambuca Val di Pesa grazie alla disponibilità della Pro Loco di Sambuca presieduta da Paolo Beni. "Sono davvero contento – dichiara il sindaco David Baroncelli - che in tante abbiamo risposto all’appello dell’amministrazione comunale che ha voluto intraprendere un percorso sociale e culturale finalizzato a mantenere, valorizzare e tramandare questa antica abilità, simbolo di un patrimonio di saperi e identità locali che non può andare perduto".