“L’arte del restauro“. Al Salone dei libri antichi il convegno su come prendersi cura delle opere

Oggi pomeriggio alle 17.30 il Salone dei libri antichi (piazza San Lorenzo 6, Firenze) ospiterà l’incontro “L’arte del restauro: cosa significa prendersi cura di un’opera d’arte” promosso da Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini ODV e Associazione Insieme per San Lorenzo. Un appuntamento dedicato a una delle eccellenze di Firenze, l’arte del restauro, con al centro alcuni importanti interventi raccontati dalla voce degli stessi protagonisti. In particolare, Lucia Biondi parlerà de “Il restauro delle opere di Beato Angelico del Museo di San Marco a Firenze in relazione alla tecnica di esecuzione dei dipinti rinascimentali a tempera su tavola”. L’iniziativa rientra nel cartellone del “dopo festival” legato al Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine che si è svolto con il contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico.