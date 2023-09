L’appello del premio Nobel Stiglitz : "I giovani vanno coinvolti nel processo politico"

"Il mondo è in pericolo se non facciamo niente contro il cambiamento climatico, sappiamo che la democrazia è in pericolo, lo vedo negli Stati Uniti ma lo vediamo in tutto il mondo", ha affermato Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia 2001, intervenendo al Festival nazionale dell’Economia civile in corso a Firenze. "C’è l’urgenza di coinvolgere i giovani nel processo politico - ha detto - perché se si allontanano, il dibattito politico finisce nelle mani sbagliate". "I giovani possono essere protagonisti dell’innovazione sociale, anche nell’indicare le priorità dell’agenda pubblica", ha aggiunto il sindaco Dario Nardella.