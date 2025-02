Lapide spostata, tentativo di blitz nella cripta. Giallo al cimitero di San Casciano

Uno strano episodio è avvenuto al cimitero di San Casciano dove una grossa lapide di marmo sul pavimento all’interno di una cappella privata è stata spostata, probabilmente l’intento era di potere entrare all’interno della cripta. La cappella tra l’altro è transennata poiché presenta tracce di distaccamenti d’intonaco sulla volta oltre a delle vistose crepe. Non è dato sapere quando sia avvenuto il tentativo di aprire la lapide, essendo in una zona interdetta al pubblico, ma non al passaggio lungo il marciapiede. Ad accorgersi di quanto era successo è stato un parente che era andato a trovare i suoi cari nei pressi della cappella. Abbiamo chiesto ai custodi se erano informati di cosa era avvenuto, ma questi non sapevano niente, tanto che li abbiamo accompagnati sul posto, rimanendo anche loro stupiti nel vedere che la pesante lapide era in parte spostata. I custodi hanno informato i referenti del Comune.