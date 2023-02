L’Antico Borgo chiede una piazza

Il Gatto e la Volpe a ‘spasso’ nel borgo di Querceto. Ha preso in prestito due personaggi fondamentali del libro di Pinocchio l’associazione "Antico Borgo di Querceto" per un video realizzato per il Carnevale e che sta ottenendo moltissime visualizzazioni. Nei panni dei due, debitamente truccati, il presidente e vicepresidente dell’associazione Lorenzo Paioletti e Alessandro Ricci, ripresi in una passeggiata notturna tra le strade di Querceto con un obiettivo: trovare finalmente il vero campo dei miracoli (e non quello inventato da loro per gabbare Pinocchio) che si troverebbe a Querceto. Alla fine il campo è individuato in un’area nell’antica via dei Finestroni, l’attuale via Biancalani, ma il riferimento non è storico: con il video l’associazione vuole ribadire la richiesta, lanciata anche con una petizione di realizzare uno spazio di aggregazione e una piazza dedicata al pittore Algero Cantini nel terreno in questione.