L’amministrazione incontra i cittadini

L’amministrazione comunale di Rignano incontra i cittadini: in quattro appuntamenti, tutti di lunedì sera, sindaco e giunta gireranno per le frazioni per parlare con la comunità. All’ordine del giorno c’è sempre il bilancio comunale, insieme a tematiche strettamente legate al territorio in cui si svolge l’iniziativa. Il primo appuntamento è fissato per il 6 novembre alle 21 all’Asd Tiro del Cacio a Torri. Il 13 novembre l’incontro sarà al circolo Arci del capoluogo. Lunedì 20 appuntamento al circolo di Cellai, mentre il 27 l’ultimo evento del ciclo è al circolo bocciodromo di Rosano. Tutti gli incontri iniziano alle 21.