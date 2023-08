Firenze. “I costi del turismo cresciuti del 15,5%. Rischiamo di perdere i visitatori italiani”

Firenze, 14 agosto 2023 – La moda, fastidiosa, dell'estate 2023 sono gli scontrini pazzi. Con aumenti assurdi, confidando sul fatto che i turisti non mancano mai. A lanciare l'allarme però sui costi è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella, ai microfoni di Rete4. “A Firenze è capitato varie volte” di imbattersi “in qualche gestore di attività furbetto che pensa a fare l'affare”, le parole di Nardella.

Che poi ha diffuso qualche dato. “L'ufficio statistica del Comune ha calcolato per giugno 2023 un aumento del 15,5% dei costi del settore dei servizi turistici rispetto a giugno 2022, mentre l'aumento in tutti gli altri settori è stato del 4% - ha spiegato -. Il settore dei servizi turistici è cresciuto troppo in termini di costi e non c'è un parallelismo con l'aumento della qualità".

"A Firenze siamo avvantaggiati dal fatto che c'è un turismo straniero ma - ha ammonito - quei turisti italiani che avevamo conquistato durante il Covid stiamo rischiando di perderli perché i prezzi sono diventati inaccessibili".

Niccolò Gramigni