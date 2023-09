L’agenzia di eventi sulla discarica: "Le lettere abbandonate non sono quelle del Viola Park"

"Le lettere giganti abbandonate alla campana del vetro non sono nostre né del Viola park". Francesco Stillitano, titolare della Stilli Solutions, agenzia di produzione e comunicazione eventi che lavora per l’Acf Fiorentina, dissocia il proprio nome e quello della società dalla discarica abusiva tra via di Rimaggio e via Villamagna. Le lettere cubitali in polistirolo dorato per strada "sono molto diverse dalla scritta da noi realizzata per l’ingresso del Viola Park" che sarà scoperta l’11 ottobre. "Quelle della scritta davanti al centro sono alte 80-100 centimetri, quelle della campionatura, tutte ancora conservate nel nostro magazzino, sono di 60 cm. Le lettere buttate sono più alte e c’è una G, che non avremmo mai realizzato. Campioni e scarti non vengono mai buttati, ma riciclati".