L’agenda online per avere il passaporto urgente

Operativa dal 21 marzo l’agenda online per prenotare appuntamenti prioritari per il rilascio passaporti urgenti. Lo annuncia la questura. Se nella sezione "appuntamenti ordinari" dell’Agenda online non fossero disponibili date compatibili con le proprie esigenze e si ha la necessità di partire entro 30 giorni, sarà possibile visualizzare sull’agenda passaporti la sezione "appuntamenti prioritari". Si potrà così consultare le disponibilità della questura per le due settimane successive e fissare un appuntamento.

Oltre alla ricevuta e alla domanda di passaporto, il sistema farà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che dovrà essere consegnato in questura al momento dell’appuntamento con la documentazione cartacea comprovante l’urgenza e la data del viaggio.

Nel caso in cui non fossero presenti disponibilità neanche nella sezione degli appuntamenti prioritari, il sistema proporrà un tasto "Stampa modulo urgenza", che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui lo stesso potrà autocertificare la necessità di partire entro 15 giorni. Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio passaporti insieme alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e alla documentazione necessaria per la richiesta del passaporto, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12. Gli operatori una volta ricevuta la richiesta ne valuteranno i requisiti per il rilascio urgente del titolo di viaggio. La questura ricorda che per richiedere online il passaporto è possibile anche scrivere a dipps132.00n0 pecps.poliziadistato.it per coloro che non avendo lo Spid non accedono al sistema di prenotazione online.