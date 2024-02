"Ladyvette" pop e risate. Cantattrici sì, ma ironiche

Si chiamano Ladyvette e si definiscono "un gruppo vintage ma anche un po’ pop a cavallo di due epoche". Il trio sarà in scena, stasera alle 21,15 al Teatro Manzoni nell’ambito della stagione teatrale 2023-2024 "Viaggiare leggeri", con lo spettacolo "Le dive dello swing" di Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca Nerozzi, Giorgio Prosperi, Massimiliano Vado (che cura anche la regia), Lillo Petrolo. In scena, accompagnate dalla musica dal vivo di Roberto Gori al pianoforte, saranno Francesca Nerozzi, che si occupa delle scenografie degli spettacoli, Teresa Federico, che scrive i pezzi assieme a Roberto Gori, e Giulia Nervi: insieme formano un trio vocale che si rifà agli anni Cinquanta, cantando e reinterpretando brani swing e canzoni pop riarrangiate nella stessa chiave.

A caratterizzare le interpreti sono l’ironia e il loro essere delle vere cantattrici. Sul palco interpretano tre sorelle, proprio come erano le componenti del famoso Trio Lescano al quale le Ladyvette vengono spesso paragonate e cui dedicano un omaggio. Lo spettacolo ruoterà proprio attorno al tentativo delle tre sorelle di imparare il napoletano per entrare nelle grazie della musica melodica italiana e raggiungere, finalmente, la sospirata celebrità. Le tre ragazze si troveranno così ad affrontare incontri difficili e situazioni surreali.

In un’atmosfera a tratti esaltante e a tratti malinconica lo spettacolo attraverserà continui colpi di scena fino a scardinare completamente tutti i presupposti iniziali, passando dalla drammaticità all’ironia, alla comicità. "Il senso di questo spettacolo – dice Pasquale ‘Lillo’ Petrolo del duo Lillo e Greg che cura la supervisione artistica - è risate e musica, Ladyvette sono tre attrici con il talento e i tempi comici adatti ad un format di questo genere, come in Italia se ne vedono pochi". Biglietti: intero 14 euro, ridotto 12. Prevendite su www.ticketone.it, prenotazioni: [email protected] .

Sandra Nistri