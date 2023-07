L'addio allo storico pasticcere di Campi: ricordato Piero Conti

Celebrati ieri mattina i funerali di Piero Conti, storico fondatore della pasticceria "Il Grillo" di Campi. Tanta gente si è ritrovata alla parrocchia di San Lorenzo a Campi per l’ultimo saluto all’imprenditore deceduto il 14 luglio nella clinica Villa Le Terme, dove era ricoverato da mesi. L’uomo, 79 anni, era stato vittima di un’aggressione il 20 marzo nel parcheggio dell’istituto di credito CR Firenze di Campi in via delle Tre Ville, dove era arrivato per depositare l’incasso settimanale. Due sconosciuti (poi arrestati) avevano aspettato che Conti parcheggiasse l’auto in uno degli stalli per disabili. Quindi uno dei due lo aveva aggredito, gettandolo a terra e rapinandolo di 18mila euro. Il pasticcere aveva subìto la frattura alla spalla e la rottura in più punti del gomito: ricoverato a Careggi era entrato in coma. Senza più risvegliarsi. Ai funerali ha partecipato la vicesindaca Federica Petti a nome del Comune.