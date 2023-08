L’addio a Lucchesi a Firenze: Padre Berardi legge un messaggio dell'Arcivescovo

Un clima di commozione ha accompagnato nella basilica della Santissima Annunziata le esequie di Massimo Lucchesi, ex giornalista Rai ed ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, scomparso sabato. Il parroco dell’Annunziata padre Gabriele Maria Berardi ha letto un messaggio del cardinale arcivescovo. Di Lucchesi, il cardinale Betori ricorda "la fede espressa senza ostentazione" ed esprime "gratitudine per aver servito con profonda passione la verità in molti campi". Messaggi dall’arcivescovo di Pisa Benotto, dal vescovo di Livorno Giusti, e dal cardinale Bassetti, che aveva celebrato il matrimonio tra Lucchesi e la collega Tiziana Missigoi, circondata – come Marco, fratello di Massimo – dall’affetto di tutti. C’erano il presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Bartoli e quello della Toscana Giampaolo Marchini, con i consiglieri Paolo Mori, Alfredo Scanzani e Stefano Fabbri, il presidente dell’Ast Sandro Bennucci, il vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo, tanti colleghi di Massimo della Rai e delle redazioni dei giornali, la presidente dell’Ucsi Toscana, Sara Bessi. Tra le panche l’ex vicepresidente della Regione Angelo Passaleva, il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni. Lucchesi era amante della buona cucina, che ben raccontava, ed era legatissimo ai personaggi e alle botteghe di San Lorenzo (la macelleria di Aristide Bucchi, la pasticceria Sieni, il vinattiere Zanobini e il punto d’incontro al caffè Le Rose).