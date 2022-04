L’acquedotto esteso con i soldi dei privati

L’allacciamento alla rete idrica in via di Castiglioni sarà possibile grazie a delle donazioni dei privati

L’acquedotto pubblico verrà esteso a via di Castiglioni, il "museo all’aperto" del paesaggio, nel territorio di Montespertoli, sul crinale tra Pesa e Virginio che si stacca da Montegufoni (è anche uno dei percorsi di interesse nazionale del Touring Club Italiano, quindi uno dei punti di ripartenza del turismo sostenibile in questo scorcio di Chianti). E alcuni privati cittadini hanno fatto donazione di soldi al Comune per completare la rete, un gesto che sottolinea l’attaccamento al territorio e la volontà di renderlo più funzionale. E’ un piano dal costo che dovrebbe aggirarsi fra i 40 ed i 50 mila euro, e 7 mila euro di donazioni - top secret chi le ha fatte - sono state appena accettate dal Comune.

Lo stesso Comune, all’inizio dell’anno 2019 ha deciso di procedere all’estensione della rete idrica, a partire da via Virginio (Sp 80), lungo la strada comunale di via Castiglioni. Il 28 novembre 2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori trasmesso da Acque Spa. Spiega oggi l’amministrazione Mugnaini: "Alcuni cittadini, preso atto dell’approvazione del progetto, hanno deciso di contribuire volontariamente alle spese dell’intervento attraverso una donazione finalizzata alla realizzazione dei lavori". Poi nel frattempo sappiamo tutti che cosa si è intromesso: Covid19.

Dopo i lunghi mesi di smarrimento generale, l’iter dell’opera è andato avanti. Intanto è arrivata l’approvazione della convenzione tra Comune, Autorità Idrica Toscana ed ‘Acque’ per l’estensione della rete idrica in via Castiglioni. Oggi il piano è maturo, confermato dal sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini: si chiama "donazione modale" e copre in primo luogo "il pagamento dei costi per l’allaccio al nuovo acquedotto". Chi ha donato verrà informato passo dopo passo dei lavori con i rendiconti.

Per i cantieri si cercherà di sfruttare appieno la bella stagione, senza andare ad intaccare ciò che si muove attorno a questo ambiente straordinario: di solito, la via di Castiglioni è anche ‘protagonista’ di eventi estivi come le ‘Veglie’ nelle aie.

Andrea Ciappi