L’Acqua Panna ’invade’ Cina e Medio Oriente

E’ la mugellana Acqua Panna la principale locomotiva della crescita del Gruppo Sanpellegrino, che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 973 milioni di euro – e di questi 223 milioni di euro dal mercato italiano -, registrando un incremento del 10,8%. Perché Acqua Panna ha visto, lo scorso anno, un aumento record delle vendite del 49% a livello globale: sul mercato nazionale è cresciuta del 32% e ottimi risultati sta ottenendo negli Stati Uniti, ma anche in Medio Oriente e in Asia, a cominciare dalla Cina. Sono infatti le esportazioni a rappresentare il 65% del fatturato complessivo del Gruppo. E il successo dell’Acqua Panna è oggi il più rilevante. Nel 2023 nello stabilimento di Panna si prevede di confezionare 450 milioni di bottiglie, con un trend in continua crescita, che ha risvolti importanti anche sul fronte occupazionale. Sono infatti quasi 190 i dipendenti fissi che lavorano a Panna, ai quali nel periodo estivo si aggiungono gli stagionali, altre 60-70 persone. E l’azienda sta effettuando altri investimenti con l’obiettivo di aumentare ancora la capacità produttiva dello stabilimento di Scarperia e San Piero.

Paolo Guidotti