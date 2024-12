’L’acqua cheta’ e ’La strana coppia’. Commedie di fine anno al Verdi

’L’acqua cheta’ e ’La strana coppia’: gran finale di 2024 al teatro Verdi di Firenze. Stasera (ore 20,45) la Compagnia Del Buono presenta ’L’acqua cheta’, commedia musicale di Augusto Novelli per la regia Sandro Querci. La commedia fiorentina per eccellenza, che vanta anche edizioni cinematografiche e televisive straordinarie, è un affresco unico su carattere e caratteristiche di uno spirito ormai quasi perduto. La commedia di Novelli viene proposta in forma integrale, come non viene più rappresentata da molti anni. Sono inserite tutte e tre le Serenate di Cecco: quella del 1908, quella del 1920 e quella del 1933 di Umberto Mancini che enorme successo ebbe negli Stati Uniti, ’Canzone innamorata’, un vero capolavoro. Altra novità è la scelta operata dal regista di non prevedere cantanti lirici ma di affidarsi ai migliori performer di musical con un cast tutto toscano di livello internazionale. Da segnalare anche la presenza di ventisette comparse nella memorabile scena della rificolona. Fiorentino, anzi campigiano, cresciuto in una famiglia di artisti da quattro generazioni, Querci ha al suo attivo oltre 4.000 repliche in oltre 600 paesi d’Europa: ’L’acqua cheta’ rappresenta l’allestimento numero 90. Numerosi i riconoscimenti ricevuti, tra gli ultimi il Premio Monicelli per la regia nel 2016, Premio Renzo Montagnani alla carriera nel 2022, Premio Leon Battista Alberti nel 2023 per il genio il teatro.

Da domani al 31 dicembre, invece, sul palco del Verdi ci sarà ’La strana coppia’, adattamento della commedia di Neil Simon, con protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Lo spettacolo narra la vicenda di Felix e Oscar, freschi di divorzio e dalle personalità diametralmente opposte. I due protagonisti decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. L’incontro-scontro quotidiano durante la loro difficile e complicata convivenza darà vita a esilaranti gag. La commedia di Simon è stata tradotta e adattata da dallo stesso Guidi che ha curato anche la regia della messa in scena teatrale. Per San Silvestro prevista una recita pomeridiana (ore 17,30) e una serale con inizio alle 21,30 e al termine brindisi con il cast. Info: 055212320.