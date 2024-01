Laboratori per aspettare la Befana. Ultimi incontri di "Luci d’inverno"

Ultimi appuntamenti del calendario "Luci d’inverno". Il 4 gennaio alle 17 in sala polivalente alla biblioteca CiviCa "Deck the halls!", laboratorio dell’Epifania in inglese. Il 5, sempre a CiviCa, alle 17 in programma "La Tombola della Befana" a cura di Euro & Promos per bambini dai 6 anni. Sabato 6, in occasione della festività dell’Epifania, alle 10 al MuFiS- Museo del Figurino Storico è in calendario "Caccia alle calze della Befana", evento gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni per un massimo di 20 iscritti. Dalle 15 alle 17 a Officina Civica in via Petrarca 180 "Una befana a regola d’arte", pomeriggio creativo per bambini da 4 a 11 anni: coreografia e canto, animazione con racconti interattivi, costruzione di una marionetta. Per costi e prenotazioni: [email protected].