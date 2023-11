Laboratori e visite al museo archeologico

Laboratori, visite, conferenze: novembre è un mese ricco di appuntamenti per il Museo archeologico di Gonfienti. Si comincia il 5 in concomitanza con la "Domenica metropolitana" (ingresso gratuito) mentre sabato 11 alle 10.30 è fissata una nuova opportunità per visitare gli scavi di Gonfienti o, in caso di maltempo, il mulino (obbligatorio l’acquisto del biglietto entro le 13 del 10 novembre). Si prosegue il 19 alle 16 con un laboratorio sugli etruschi per i più piccoli mentre il 23, sempre alle 16, in occasione della "Giornata per l’eliminazione delle violenza sulle donne", si svolgerà una conferenza sul ruolo della donna dell’antichità classica e dell’arte. Il 26 visita con l’archeologa per un focus su Gonfienti in età romana. Il 30 novembre, infine, per la Festa della Toscana, un incontro per chi vuole ascoltare o raccontare la Rocca Strozzi, sede del museo, e gli anni in cui era abitata (ingresso gratuito).

P.F.N.