La Ztl merci resta in stand by: "Il ministero dei trasporti si è opposto"

La Ztl merci è in stand by. I motivi dello stallo del provvedimento del 2023 che disponeva lo stop ai mezzi pesanti nell’area residenziale del capoluogo sono stati chiariti dall’assessore alla Mobilità Maurizio Sansone in risposta a una interrogazione sul tema presentata dalla capogruppo di Pd – Centrosinistra insieme Maria Arena: "La precedente amministrazione – ha detto Sansone – aveva chiesto l’autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il provvedimento, previsto nel Piano particolareggiato della mobilità sostenibile e nel Piano urbano del traffico, nel novembre 2023. Nel successivo dicembre è arrivato però il diniego del Ministero stesso perché, in base al codice della strada, non sarebbe stato ben definito il perimetro urbano in cui la Ztl avrebbe dovuto essere applicata. Questo sarà un aspetto che dovrà essere verificato insieme a quello della gestione che appare molto complessa vista, ad esempio la quantità di porte da presidiare e gli investimenti da fare, tra l’altro, per l’acquisto di telecamere".

Il progetto annunciato dall’ex sindaco Riccardo Prestini prevedeva infatti 17 varchi con telecamere per verificare se i veicoli in ingresso fossero autorizzati a entrare nella viabilità interna all’anello di circolazione principale del capoluogo, area in cui era previsto il divieto di transito a mezzi pesanti che non effettuassero operazioni di carico/scarico in aziende collocate nella ztl merci e il divieto di sosta notturna per mezzi pesanti che, entro le 12 del giorno successivo, non effettuassero carico/scarico in aziende del capoluogo. "La nostra intenzione - ha concluso Sansone – è proseguire nel verificare l’attuazione della Ztl merci e prenderemo in esame tutta la documentazione". Temi dell’interrogazione anche quelli della necessaria messa in sicurezza di via Bovio e via Vittorio Emanuele.

Sandra Nistri