La vittima dello scippatore: "Il mio grazie ai poliziotti"

FIRENZE

Stavolta, assieme all’ordinanza del giudice, è arrivata anche una lettera di ringraziamento, firmata pure quella. Che, per i poliziotti del Falchi della Squadra mobile, vale quanto il provvedimento, se non di più, nei confronti di un 52enne fiorentino, accusato di essere uno scippatore seriale che, nei suoi colpi, faceva anche male alle persone.

Tra le vittime di D.G., 52enne fiorentino dell’Isolotto, c’è anche una turista francese di 64 anni, che durante lo “strappo“ delle borsa da parte del malvivente, rovinò a terra rimediando lesioni per trenta giorni di prognosi. Così, quando ha saputo che lo avevano individuato, ha realizzato una pergamena e l’ha donata ai poliziotti. "Un gruppo di uomini mi aspettava in albergo. Mi sono sentita subito al sicuro, ho capito che volevano aiutarmi. In tutto questo caos, non lasciano lo scopo di difenderci, proteggerci, dimenticando il prezzo della loro vita", si legge sul dono ai “Falchi“.

D.G. era finito in manette la settimana scorsa: gli agenti avevano il sospetto che fosse lui, il rapinatore seriale che aveva messo a segno alcuni brutti furti in motorino anche nella cittadella sanitaria di Careggi. Lo hanno preso in flagranza, ma dopo l’arresto hanno consegnato al pm Giuseppe Ledda altri episodi, iniziati lo scorso giugno, in cui le telecamere avevano ripreso l’autore degli scippi.

Gli ulteriori tre episodi contestati al 52enne dell’Isolotto, sono il furto con strappo di una borsa con denaro contante e cellulare subito da una donna di 79 anni lo scorso giugno e di un borsello portato via ad un uomo di 83 anni a Campi Bisenzio a fine maggio. E ill colpo avvenuto i primi di novembre nei confronti della turista francese in zona San Frediano, derubata e fatta cadere a terra con conseguenti 30 giorni di prognosi (ragion per cui è scattata anche una denuncia per lesioni).

La Procura, all’esito di quanto riscontrato dalla Squadra Mobile, ha chiesto ed ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stesso indagato. Misura notificata venerdì, sempre dai Falchi.

ste.bro.