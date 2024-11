La Vab Arcetri festeggia trent'anni di attività

Firenze, 2 novembre 2024 - Giornata di festa, questo sabato, per la Vab Arcetri, a Firenze. Allo Spazio Reale di San Donnino, l'associazione che riunisce i volontari impegnati nel contrastare gli incendi boschivi ha dato appuntamento per i suoi trent'anni di attività. "Un momento importante per l’associazione e per Firenze - dice l'assessora alla protezione civile Laura Sparavigna che era presente all'iniziativa - questa realtà svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del servizio antincendio della Regione Toscana e nel coordinamento di protezione civile". Sparavigna ha anche aggiunto che la "parola Vab è sinonimo di sicurezza e competenza". In una nota Sparavigna ha spiegato che Vab "è sempre in prima linea contro le calamità, questa associazione è ormai un punto di riferimento grazie all’impegno, alla dedizione e alla generosità dei suoi volontari".