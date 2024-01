La tecnologia per studiare la storia dell’arte ’FutureArt’, il progetto del consiglio regionale

Il progetto "FutureArt Education", basato sull’uso di tecnologie innovative a supporto della didattica della storia dell’arte e nato dalla collaborazione tra ArtCentrica e Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, entra nelle aule dell’istituto toscano grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana. Presentato ieri mattina, in occasione della visita del presidente Antonio Mazzeo (foto) alla sede del Liceo di Sesto in via Giusti, FutureArt Education rientra nei progetti che coinvolgono le scuole della Toscana, finanziati dal Consiglio regionale per un totale di 300mila euro per due anni scolastici: quello in corso e il 2024/2025. "Sono felice di essere ìa presentare un progetto educativo che tiene insieme tradizione e innovazione – ha detto Mazzeo – lo sono ancora di più in quanto figlio di una insegnante di educazione artistica ". Alla visita hanno partecipato anche il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Lorenzo Pierazzi, la dirigente del Liceo Artistico Laura Lozzi, e il Ceo & CO-Founder di ArtCentrica Marco Cappellini. Per il progetto, che coinvolge docenti e studenti per l’anno scolastico in corso, sono stati stanziati 14mila euro. Da un lato l’iniziativa offre un supporto all’attività didattica ordinaria dell’insegnamento della storia dell’arte alle classi del triennio consentendo, grazie a immagini ad altissima risoluzione, una lettura approfondita delle opere d’arte oggetto di studio contenute nella piattaforma e dall’altro dà la possibilità agli studenti della classe 4A dell’indirizzo Design della Ceramica di farsi parte attiva nella costruzione di contenuti attraverso la ricerca storica e la raccolta di dati utili per la catalogazione e la digitalizzazione dei beni che costituiscono il Museo della ceramica del Liceo Artistico di Sesto all’interno della piattaforma ArtCentrica.