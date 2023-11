La task force. Mobilitazione per liberare strade e binari

Anche autostrade, tratte ferroviarie e forniture elettriche sono state duramente compromesse dall’ondata di maltempo. E il lavoro di ripristino ha richiesto un impiego straordinario di uomini e mezzi. Uno sforzo collettivo delle società delle infrastrutture per essere il più possibile efficaci da subito. A partire dalle ferrovie, sulla linea Prato-Pistoia la circolazione è ripresa alle 11 di ieri, dopo che era stata interrotta alle 5 di mattina, a causa di nuovi allagamenti. Rimane interrotto il tratto tra Prato e Vernio dove il maltempo ha nuovamente danneggiato la linea con frane e smottamenti: la circolazione ferroviaria dovrebbe tornare alla normalità per la mattina di mercoledì 8 novembre.

"Sulle linee danneggiate dal maltempo – fa sapere la società – sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e delle ditte appaltatrici per gli interventi di ripristino dell’infrastruttura. In base all’evoluzione meteo, potrebbero verificarsi ulteriori variazioni della circolazione". Sono circa 100 le persone, tra tecnici di Rfi (Polo infrastrutture del Gruppo Fs) e maestranze delle ditte esterne, che operano per conto di Rfi, impegnate dall’inizio dell’emergenza sulle linee Prato-Pistoia e Prato-Vernio interessate da allagamenti e smottamenti.

Relativamente ad Autostrade per l’Italia, la Direzione di Tronco di Firenze ha messo a disposizione oltre 20 uomini e 10 mezzi a Campi Bisenzio per vari interventi a supporto della comunità, come la pulizia delle strade e il ripristino della viabilità ordinaria. Dopo aver concluso il ripristino della A11 Firenze-Pisa, nel tratto tra Prato ovest-Prato est "la task force di Aspi – si legge in una nota – continua a operare per fare fronte ai disagi determinati dal maltempo. In accordo con le istituzioni locali e la Protezione Civile la squadra, che potrà contare anche su risorse delle imprese appaltatrici, sarà operativa fino a fine emergenza e aiuterà nella pulizia delle strade e nel ripristino della viabilità ordinaria grazie a mezzi di supporto come furgoni, autospurghi, lavastrade e spazzatrici".

Prosegue anche il miglioramento del servizio elettrico in Toscana dopo i disservizi provocati dalla forte ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche, ha comunicato ieri in serata che, grazie alle riparazioni effettuate e a 87 gruppi elettrogeni, il numero di clienti senza energia elettrica era sceso sotto le 3mila utenze e in costante miglioramento.

Lisa Ciardi