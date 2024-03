la svolta di Metro Italia

La sede di Sesto Fiorentino di Metro Italia diventa un’Academy: l’azienda di commercio all’ingrosso ha trasferito qui, nel punto vendita che ha compiuto 50 anni, il luogo della formazione e aggiornamento dei professionisti toscani. "Nel 2023 – dicono dall’azienda - i quattro punti vendita di Firenze, Sesto, Pisa e Lucca hanno registrato un +15% nel Cash&Carry e +20% per il Food Service Distribution, ossia la consegna diretta alla ristorazione. Sesto fiorentino ha registrato un +25% per le consegne e un +11% per le vendite in store e conta circa 130 collaboratori". La formazione e l’aggiornamento garantiti con masterclass, opportunità di confronto e consulenze personalizzate, sottolinea la services manager Manuela Ungaro, "sono un supporto concreto per i clienti. Diamo agli operatori del settore gli strumenti per cogliere e interpretare le tendenze della ristorazione, valorizzando le materie prime del territorio".