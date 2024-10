La ’Storia Dimenticata’ di Angelo Balestri sbarca a Francoforte

Alla ’Fiera del Libro’ di Francoforte, che si apre domani e dove quest’anno l’Italia è attesa come ospite d’onore, arriva anche il quarto romanzo del giovane scrittore fiorentino Angelo Balestri, ’La Storia Dimenticata-Aurora Boreale’. Con l’introduzione di Enrico Nistri, fiorentino come l’autore del disegno in copertina Matteo Allodi, e la postfazione di Hanna Taraldsrud Dormagen, è pubblicato dalla casa editrice empolese Ibiskos Ulivieri, e può essere letto sia come un romanzo storico che come una storia d’amore e un thriller. L’opera ruota attorno a una delle azioni della Resistenza europea che ha sempre avuto poca eco nei media, anche se recò un contributo determinante alle sorti del secondo conflitto mondiale. Cioè la distruzione, da parte di partigiani norvegesi supportati dal servizio segreto britannico, dell’impianto tedesco per la produzione della cosiddetta acqua pesante, con la quale i nazisti speravano di realizzare la bomba atomica. Protagonista dell’Aurora Boreale, secondo romanzo della raccolta ’La Storia Dimenticata’ del giovane autore, è Ellen, una ragazza animata dal desiderio di combattere nella Resistenza. Accetterà il lavoro da dattilografa presso gli occupanti, una posizione da ’collaborazionista’ che le consentirà l’accesso a documenti riservati. In questo modo farà conoscere ai partigiani le prossime mosse del nemico. La ragazza avrà anche una storia d’amore con un giovane ufficiale tedesco, contrario alla guerra e segnato dalla tubercolosi.

Maurizio Costanzo