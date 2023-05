La storia a lieto fine Stava per buttarsi sotto al treno Il pompiere angelo la salva

MARRADI

Stava aspettando alla stazione di Faenza il passaggio del Frecciarossa, per gettarsi sui binari. L’ha salvata il sesto senso di un giovane vigile del fuoco volontario di Marradi, che le si è avvicinato e l’ha fatta desistere. E ora Mattia Rontini, 24 anni, può raccontare, con grande emozione, quello che in pochi minuti è accaduto. Stava rientrando a casa, dopo aver svolto il suo turno al distaccamento di Marradi.

Lui è marradese, ma adesso vive a Riccione, dove svolge il lavoro di autista di ambulanza. "Come sempre – dice – avevo preso il treno che da Firenze va a Faenza, ed ero in stazione ad attendere il convoglio diretto a Riccione. Il treno era in ritardo, e ho notato una ragazza. Ci ho fatto caso, perché era oltre la linea gialla, molto vicina al binario. Allora mi son detto, vado a chiederle di farsi indietro".

Rontini vestiva la divisa di vigile del fuoco, ha iniziato ad avvicinarsi, la donna lo ha notato, e ha fatto due passi indietro. "Ho pensato che forse si era avvicinata troppo per distrazione. Ma poi, quando hanno annunciato il passaggio di un Frecciarossa, di quelli che passano senza sostare in stazione, si è alzata dalla panchina e si è avvicinata di nuovo ai binari, superando la linea gialla. Allora ho lasciato la valigia e le sono andato dietro le spalle. Avevo capito cosa intendeva fare. La ragazza si è voltata, mi ha guardato, ci siamo intesi con un’occhiata. Non ha detto una parola, si è seduta, ha aperto lo zaino e ha preso un flacone".

"Era En, un ansiolitico, e ha ingurgitato l’intera boccetta. Le ho chiesto se andava tutto bene e cosa avesse assunto. Allora le ho domandato cosa volesse fare, e la risposta è stata ’voglio farla finita’. Ma non si era buttata sotto il treno e voleva rimediare usando questo farmaco". Rontini ha pensato bene di portarla più lontano dai binari: "Mi ha seguito spontaneamente all’esterno della stazione. Ho allertato il 113, è arrivata la Polizia, insieme all’ambulanza. La donna ha confermato le sue intenzioni, ed è stata presa in carico dai sanitari". Ha 23 anni, ed è di origini abruzzesi: "Ho saputo che viveva in una comunità vicino a Firenze, e stava tornando a casa".

"Ho avvertito come un sesto senso, come se fosse un segnale dal cielo, come se qualcuno mi volesse dire di stare attento. Adrenalina, tanta adrenalina in quei momenti, e poi un grande sollievo quando sono riuscito a portarla fuori dalla stazione. Perché finché era vicina ai binari avevo tanta apprensione. Ma, alla fine, è andata bene".

Paolo Guidotti