La startup 3DNextech. Investimento da 1,5 mln

La startup livornese 3DNextech, azienda spin off della Scuola Sant’Anna di Pisa, specializzata nello sviluppo di soluzioni connesse al mondo della manifattura additiva e della stampa 3D, annuncia la chiusura di un round di investimento da 1,5 milioni di euro: l’operazione vede l’ingresso nella compagine societaria di Eureka! Venture Sgr.

"3DNextech - sottolinea Anna Amati (foto), partner di Eureka! Fund, che ha seguito l’investimento – ci ha convinto per le solide basi di conoscenza scientifica del team e per la capacità di valorizzare questo know-how sviluppando una tecnologia e un processo brevettato in grado di rispondere, in termini di maggiore sostenibilità, scalabilità e versatilità delle soluzioni di ‘post processing’ proposte, alle richieste di un mercato vasto, composto da aziende di varie dimensioni e in diversi settori".