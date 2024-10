La Stanza accanto: un calendario per aiutare chi è in difficoltà

Firenze, 22 ottobre 2024 - Torna l’appuntamento con la solidarietà della ‘Stanza accanto’, l’associazione formata da genitori che hanno vissuto la perdita di un figlio e che, nel loro dolore, hanno deciso di darsi una mano e sostenersi a vicenda, stando insieme e condividendo la stessa esperienza, per mantenere vivo il ricordo dei loro ragazzi, ma anche per cercare un modo di tornare alla vita, soprattutto aiutando gli altri.

Dal 2009 l’associazione pubblica un calendario in ricordo dei propri figli. Sono sempre calendari gioiosi che invitano alla speranza come per il 2025 dal titolo “Vita Della Vita”, composto con bellissimi scatti di Mariangela Montanari che ritraggono bambini. Il fil rouge che lega tutti questi scatti è lo stupore e la curiosità declinati in mille sfaccettature. I bambini sono portatori sani di speranza. Tutto ciò che verrà raccolto dalle offerte per i calendari sarà destinato all’acquisto di buoni spesa alimentari da distribuire a famiglie in difficoltà e per aiutare una giovane famiglia siciliana la cui bambina di due anni affetta da retinoblastoma necessita di cure presso l’ospedale di Siena

“Sono molto contento di essere qui e ringrazio l’associazione per il suo lavoro incessante. Il dolore che attraversa chi perde un figlio è qualcosa di enorme, terribile, il lavoro grandissimo che ciascuno deve fare dentro di sé per affrontare questo macigno è qualcosa di inimmaginabile. Quella dell’associazione è una bellissima testimonianza di come attraverso l’ascolto e l’aiuto reciproco si possa affrontare questo dolore, sostenersi a vicenda e anche dare un grande contributo a chi è in difficoltà”, le parole dell’assessore a Welfare Casa Accoglienza e integrazione Nicola Paulesu.

“La nostra associazione nasce nel 2009, unisce persone che hanno deciso di sostenersi e donarsi reciprocamente confronto e sostegno, riuscendo così ad andare avanti e anche a fare del bene. La vendita dei calendari ci ha concesso di fare beneficenza in tutto il mondo e questo è un grande dono che vogliamo portare avanti. ‘Vita della vita’ è il titolo di questo calendario, ci sono immagini in bianco e nero ma in realtà il colore trasuda in ogni foto che ritrae questi bambini, portatori di innocenza e meraviglia”, così la presidente e la vicepresidente dell’associazione Loredana Blasi e Anna Surchi. L'Associazione "La Stanza Accanto" nasce nel 2009 quando ad una mamma aiutata dall’abate di San Miniato al Monte padre Bernardo, è venuta l’idea di riunirsi con altri genitori e costituire una associazione, dal nome appunto "La Stanza Accanto" prendendo spunto da una poesia di Charles Peguy : “... i nostri figli sono sempre accanto a noi, solo in un’altra stanza…”