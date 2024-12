La Stadera compie 20 anni. Festa solidale

Vent’anni al fianco delle fasce deboli della popolazione. La cooperativa La Stadera di Greve in Chianti, per festeggiare il traguardo, ha donato 5mila ricavati dall’asta di vini di beneficenza per finanziare i progetti e gli interventi sociali. Presieduta da Marco Burberi, La Stadera ha organizzato l’appuntamento alla fattoria di Vignamaggio dove sono state tante le persone che hanno ripercorso e testimoniato la storia e il cammino di crescita sociale, educativo e culturale della cooperativa, una realtà che da 20 anni si dedica al mondo dei minori e della disabilità con una variegata offerta di progetti, servizi e interventi realizzati in collaborazione con i vari attori del territorio, tra cui associazioni, servizi sociali, specialisti del settore ed enti pubblici e privati. L’asta è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Viticoltori di Greve in Chianti con il sostegno di Querciabella, Banco Fiorentino Mugello - Impruneta - Signa, Macelleria Cecchini ed il patrocinio del Comune.

"Vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno creduto e investito sulle attività della Stadera – ha dichiarato Marco Burberi – A tutte le persone con le quali abbiamo scritto la storia di questa preziosa realtà che è diventata ‘casa’ per molti di noi, un coacervo di esperienze in cui abbiamo potuto coltivare e portare avanti gli ideali di un sogno realizzato, cresciuto con la passione di chi ha offerto il proprio contributo in termini di competenza, professionalità, dedizione, spirito altruistico".

Andrea Settefonti