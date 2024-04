La spina nel fianco del prof. Al conclave di Montanari i grillini non ci saranno

Mentre a Prato il M5S rende ufficiale la sua alleanza col Pd e, dunque, opta per la costruzione del campo largo, a Firenze lo schema politico per le comunali resta da comporre. Malgrado i colloqui serrati col Partito democratico, l’alleanza con il centrosinistra non è stata ancora sancita ma sia i pentastellati che i dem affermano che è "solo questione di tempo perché Conte e Schlein hanno già deciso". Nel frattempo incombono le profferte della sinistra radicale. Al ‘conclave’ di oggi convocato dallo storico dell’arte Tomaso Montanari, animatore del movimento 11 agosto, i 5 Stelle, però, non prenderanno parte. Lo precisa la coordinatrice regionale dei pentastellati, Irene Galletti, interpellata dalla Dire: "In questa fase non partecipiamo a ulteriori incontri", fa sapere. Tuttavia da parte del M5S non c’è una chiusura definitiva. Anzi a specifica domanda circa la possibilità di considerare come realistico per i pentastellati solo il dialogo col Pd, Galletti ribatte: "I canali sono sempre tutti aperti".

Dunque, forfait dei pentastellati ma presenza sicura di Cecilia Del Re: "Ci sarò perché il confronto e il dialogo, aperti e trasparenti, sono sempre il modo migliore per fare politica", conferma la leader di Firenze democratica. Il punto, però, resta sempre lo stesso: l’orizzonte politico immaginato dallo storico dell’arte può reggere senza M5S? "Ma certo che sì", risponde Montanari alla Dire. "Le forze in campo sono diverse altre. Vedremo se intendono stare insieme. E poi vedremo se arriveranno anche i 5 Stelle", aggiunge. Altro rebus, è il difficile rapporto tra la stessa Del Re e la sinistra radicale che ha messo in sella come candidato sindaco Dmitrij Palagi (che sarà presente alla riunione di oggi). Possibile farli convivere? "Certo – conclude Montanari – Lo pensano coloro che li votano e che, in gran parte, sono iscritti alla nostra stessa associazione".