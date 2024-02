La somma di attimi che si chiama vita

A volte dimentichiamo che la società si evolve, cambia, e che ogni esperienza che viviamo è diversa dalla precedente. La vita è infatti la somma di attimi e ogni storia entra a far parte del nostro personale racconto. Ricordare il passato può aiutarci a crescere, ma anche a riscoprire quali bisogni ci sono stati negati, quali sofferenze abbiamo subito da chi ha giocato con i nostri anni, chi ci ha calpestato e chi invece ci ha protetto. Possiamo amare la nostra indipendenza, la nostra orgogliosa autosufficienza e pensare di non aver bisogno di nessuno. Ma poi tutti cerchiamo qualcuno che si preoccupi per noi quando le cose non vanno come dovrebbero. Nel momento in cui arrivano i problemi e con loro la tristezza, la paura di non farcela e lo sconforto più profondo, solo l’affetto vero e autentico di una persona sempre presente anche se in modo impercettibile, può rendere più lieve il dolore dell’esistenza.

Queste persone dalla grande nobiltà di cuore, hanno imparato a vivere e aiutano a vivere, promuovono l’armonia interiore, ristabiliscono l’equilibrio emotivo capace di riunire i pezzi talvolta dilaniati del nostro animo. Sanno essere presenti senza controllare, giudicare o esercitare un’attenzione costante che possa generare una sorta di dipendenza nei loro confronti. Sono esperti nel favorire un processo di autentica crescita personale. Rispettano gli spazi altrui, sanno restare quando serve e proteggere l’intimità dell’altro quando ne ha bisogno. Si preoccupano per noi, ci donano positività, coraggio, speranza, ci aiutano a recuperare l’armonia e la coerenza con la vita. Sono di poche parole, ma di grandi azioni. Intelligenti nel bene e nel male sempre con noi. Nessuno deve sentirsi in debito perché non esistono “donatori” o “riceventi“ di affetto, ma un rapporto straordinario basato su un amore reciproco. Siamo arrivati fino a qui perché ce lo siamo meritati, perché siamo stati abili, perché ci amiamo sia quando stiamo insieme sia quando siamo lontani. Il sogno, la passione, il romanticismo e i compromessi hanno dato origine a due anime che si accompagneranno per sempre.