La sincerità nasce dentro di noi

La sincerità nei rapporti con gli altri ci permette di concentrarci su pensieri essenziali eliminando quelli superflui. Una persona sincera vive la vita in maniera molto più diretta occupandosi di ciò che è veramente importante lasciando andare le complicazioni inutili.

Purtroppo ai nostri giorni vince l’eccesso dei toni, la scelta dell’istinto immediato rispetto alla riflessione, il predominio dei sensi e dell’egoismo al posto del pensiero e della cultura. Le nostre menti sono ingombre di ciò che altri hanno detto, di dati e di previsioni facendoci diventare confusi ed incapaci di riflettere.

Abbiamo tanta difficoltà a confrontarci con gli altri per il timore di essere fraintesi e di apparire deboli. Siamo prigionieri dei nostri desideri, bisogni, delle nostre innumerevoli motivazioni. È impossibile essere spontanei se non si è liberi dentro e se non si conoscono i propri limiti. La sincerità può nascere solo interiormente.

Non si può essere naturali se non si è sensibili nella comprensione di noi stessi, dei nostri pensieri, delle nostre reazioni. La maggior parte di noi vive in maniera superficiale non consapevole delle proprie paure e delle proprie speranze. La mente perde la sua elasticità appesantita dal peso della conoscenza, offuscata dal passato e dal futuro. Solo quando mente e cuore saranno liberi potremmo pensare di risolvere molte complessità che la vita ci pone di fronte.

Lo spirito della nostra epoca disprezza ciò che è spontaneo, non crede che possa corrispondere a profondità, si compiace di ciò che è complicato e lo considera profondo.

Per questo oggi abbiamo bisogno di persone capaci di affrontare la confusione, le conflittualità e i paradossi della vita reale in maniera nuova, creativa e sincera.

Serve intelligenza accompagnata dalla saggezza del cuore non separata dalla umanità e dalla etica e non condizionata da ogni sussulto delle coscienze.