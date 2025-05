La scuola elementare diventa un nido: "Risparmio e incentivo alla natalità"

"Un nuovo nido per favorire la natalità". Il sindaco Valerio Pianigiani spiega che la trasformazione da elementare a materna del plesso de La Massa serve a dare una spinta demografica a Figline e Incisa. In risposta alle lettere ricevute la settimana scorsa dal consiglio di istituto e da un gruppo di genitori sul futuro delle scuole primarie di Incisa, il primo cittadino annuncia un nuovo incontro pubblico in data ancora da definire. In quell’occasione, promette, sarà illustrata "in maniera chiara e dettagliata l’organizzazione relativa alla temporanea ricollocazione delle classi nel mese di giugno 2025, nonché gli interventi previsti per la ristrutturazione del plesso scolastico".

Se a La Massa i bimbi saranno in classe fino all’ultimo giorno di scuola (ma poi non la ritroveranno più a settembre), alla Petrarca sei classi non avranno più un’aula nell’ultima settimana di lezioni prima del referendum (il plesso è seggio elettorale). Saranno collocate altrove o faranno didattica alternativa sul territorio. L’istituto sta valutando come fare. Intanto Pianigiani spiega il perché è stato scelto di convertire una primaria in 30 nuovi posti nido sfruttando un finanziamento da 600 mila euro da Pnrr; i bambini delle elementari da settembre saranno accorpati nella scuola Petrarca, che durante l’estate sarà ampliata. "Negli ultimi 8 anni – ricorda Pianigiani - il territorio di Incisa ha registrato un forte calo demografico, con una perdita di circa 100 bambini in età scolare tale da determinare la scomparsa di un’intera sezione della scuola primaria". In futuro andrà peggio, vista la scarsa natalità degli ultimi 4 anni.

"Il mantenimento di due plessi separati è antieconomico" dice il primo cittadino: il destino del plesso più piccolo sarebbe stato comunque segnato. Come "sfida alla denatalità", ecco arrivare il nido: avere un posto dove lasciare il figlio piccolo, potrebbe incentivare nuove gravidanze. Se costruire un plesso ex novo costa almeno 1,5 milioni, trasformare il plesso della Massa in luogo per la primissima infanzia. Il finanziamento Pnrr permetterà anche l’ampliamento della Petrarca per "accogliere tutti i bambini di Incisa in spazi rinnovati, adeguati e pienamente funzionali". I lavori sono lunghi, concentrati d’estate per far trovare ai ragazzi la scuola pronta il 15 settembre. "Per questo dobbiamo dare alla ditta qualche giorno di anticipo". Per le sei classi "sfrattate" verrà trovata una soluzione.