La sagra del tortello a Pelago. I piatti della cultura contadina

Feste, mercatini e sagre in un weekend ricco di eventi. Sulla tavola i protagonisti sono fungo porcino, fiore di zucca fritto, tortello di patate e tartufo scorzone, insieme a divertimento, serate musicali e buona cucina. Per gli amanti del collezionismo ecco la Mostra Mercato "Artigianarte a Firenze" con tanta oggettistica di antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee, artigianato creativo. La mostra oggi e domani al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) nell’area parcheggio, in via Fabrizio De Andrè dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito.

A Pelago "Sagra del Tortello" stasera e domani solo a cena dalle 19 e dal 5 al 7 luglio. La sagra propone i classici tortelli di patate, fatti a mano, con condimento al burro e salvia, al ragù o al pomodoro. Tra i piatti spazio a tagliatelle e carne alla brace, oltre all’arrosto misto con crostini e altre specialità. Per finire i bomboloni di Emilio. Gli stand gastronomici sono allestiti al Centro Pastorale La Pira, in via Vallombrosana 4 a Pelago.

Festa grande a Cascia, frazione di Reggello, fino a domani. E’ in svolgimento la 51ª edizione della "Sagra del Fungo Porcino" in concomitanza con la "Festa di San Pietro", che animerà il borgo. Pranzi e cene a base di fungo porcino (da non perdere la zuppa e le scaloppine di funghi) insieme ad altre prelibatezze. Ma anche spettacoli d’arte, serate danzanti, giochi dei Rioni, attrazioni per bambini. Domani tanti eventi: Fierone di San Pietro, Santa Messa, Processione del Santo e Palio di San Pietro, la sera fuochi d’artificio per il gran finale. A San Michele a Torri (Scandicci) si alza il sipario sulla 24ª edizione della "Sagra del Fiore di Zucca Fritto". L’evento oggi e domani. Piatto del giorno il fiore di zucca fritto ripieno con formaggio e acciuga, insieme a piatti della cucina contadina al Circolo Uisp di San Michele a Torri dalle 17,30. A Montespertoli oggi e domani e il 5-6-7 luglio terza edizione della "Sagra del "Tartufo Scorzone": antipasto del Tartufaio, tagliolini al tartufo, tartare di manzo e tagliata al tartufo estivo, uova al tegamino e vino Chianti. Stand gastronomici al Parco Urbano in via Volterrana Nord, dalle 19,30; domani anche a pranzo.

Francesco Querusti