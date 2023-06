La Russa: “A Firenze l'occupazione dei turisti va ordinata”

Firenze, 15 giugno 2023 - "Se Roma è occupata dai turisti che vogliono godere dell'immortalità delle sue bellezze, Firenze lo è ancora di più: forse bisognerà trovare un modo non per limitare, ma per ordinare l'occupazione massiccia da parte dei turisti delle bellezze uniche al mondo, che Firenze offre come museo a cielo aperto". Lo ha affermato Ignazio La Russa, presidente del Senato, oggi a Firenze per la presentazione della mostra 'Riviste. La cultura in Italia nel primo '900' agli Uffizi. Secondo La Russa, Firenze è "un museo a cielo aperto" che "come tutti i musei forse merita di essere dotato di regole ancora più stringenti per evitare che chi lo visita si perda un po' del fascino che Firenze può esprimere".