La rivolta dei comitati ’Ex caserma, no alla rsa’. Cartelli in tutto l’Oltrarno

Decine di cartelli, da ieri, tappezzano le strade e i vicoli dell’Oltrarno. E tra i residenti di Santo Spirito cresce il malcontento per quel progetto che vorrebbe una residenza per anziani ricchi all’interno dell’ex caserma Ferrucci, da circa un anno dismessa dall’Esercito Italiano. Gli attivisti di Salviamo Firenze, dopo gli accorati appelli del priore degli agostiniani, padre Giuseppe Pagano, hanno deciso di sostenere le ragioni dei frati che vorrebbero realizzare all’interno del Centro documentale militare un polo culturale – con biblioteca, sala conferenze e studio – e una foresteria per ospitare gli studenti italiani e stranieri che non possono permettersi di sborsare cifre astronomiche per l’affitto di un’abitazione. Ma l’ex Distretto dell’Esercito potrebbe diventare anche una propaggine del museo di Santo Spirito, visto che al suo interno ci sono beni storici e architettonici (parliamo di affreschi rinascimentali e del bellissimo chiostro dell’Ammannati) chiusi al pubblico, per motivi di sicurezza, da almeno due secoli, visto che da dopo le riforme napoleoniche l’immobile venne assegnato alle Forze Armate.

Per scongiurare la possibilità che la Fastpol di Firenze (che ha vinto un bando di Difesa Servizi Spa) "si appropri di quel bene" sono stati organizzati un flash mob davanti alla basilica del Brunelleschi (prevista anche una raccolta firme) e poi un’assemblea in chiesa, aperta a tutta la città (venerdì 21 marzo), per illustrare ai fiorentini cosa è accaduto in questi anni e quali sono le prossime azioni che verranno messe in campo. "E’ importante che giovedì 20 al presidio ci sia una grande partecipazione, fare tornare indietro Crosetto e il ministero richiede una mobilitazione straordinaria. Da oggi (ieri, ndr) abbiamo riscontrato con il volantinaggio in tutto il quartiere che continuerà fino a giovedì, da lunedì si parte con social, newsletter, whatsapp. Nei nostri giri abbiamo incontrato una risposta positiva, ma è dura smontare una speculazione. Che non sia una passeggiata, lo sappiamo benissimo", dice il portavoce di Salviamo Firenze, Massimo Torelli.

Decine le adesioni che stanno arrivando ai frati, e non è escluso che anche l’arcivesciovo – che ha scritto una lettera a Guido Crosetto – possa essere presente. Il caso della Rsa nella caserma Ferrucci dopodomani approderà in Consiglio comunale. E in quella sede i consiglieri di Fdi chiederanno alla giunta di mettere nero su bianco un atto formale da inviare a Roma: "Non ci opporremo e lo sosterremo", fa sapere il senatore meloniano Paolo Marcheschi.

A.P.