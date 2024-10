La ricetta di Stefania conquista il gusto dello chef Pierangelini

La ‘faccia del gusto’ che rappresenterà la Toscana alla rassegna ‘C’è +gusto a Bologna’, in programma nel fine settimana, è la sua. Quella di Stefania Torresi, 43 anni, che con la ricetta della pecora alla campigiana ha sbaragliato il campo. Quello di un contest fotografico, di un breve racconto con cui ha descritto chi è e la sua passione per la cucina e di un video. Tutto sotto l’occhio dello chef stellato Fulvio Pierangelini, E lui l’ha scelta: "Sono andata a Milano – racconta – dove la fotografa Alessandra Farinelli ha tradotto in immagini l’essenza del piatto presentato". Foto che oggi e domani sarà esposta.