La ricerca invade le piazze e al centro ci sono le donne

Una notte per scoprire il mondo della ricerca e della scienza con gli oltre mille ricercatori delle università toscane, che invaderanno le piazze delle città, da Firenze a Pisa, da Lucca a Siena, passando anche per Arezzo, Prato, Grosseto, Cascina e San Giovanni Valdarno. L’appuntamento è per il 27 settembre con “Bright Night: Notte euopea delle ricercatrici e dei ricercatori“, che mostreranno ai cittadini le scoperte in tutti gli ambiti di ricerca: da quelli umanistici alla robotica, passando per i temi sociali.

Tanti gli stand con laboratori, esperimenti, percorsi, visite guidate e giochi per tutti i cittadini, sia adulti che bambini, con un focus quest’anno per le scuole e sul tema del femminile e delle donne nella ricerca. L’evento è promosso dalla Commissione Europea. Nello stesso giorno, infatti, iniziative analoghe avranno luogo nelle altre città europee.

Quest’anno tuttavia, l’Unione non ha elargito i fondi necessari, che sono stati coperti per la maggior parte dalla Regione Toscana, grazie anche alla volontà del Presidente Eugenio Giani e dell’assessora Alessandra Nardini, che hanno investito sul progetto con Giovanisì.

Gli eventi coinvolgono tutte le università toscane: Università di Pisa (che ha coordinato la programmazione), Firenze, Siena, Siena Stranieri, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca. Saranno presenti anche i vari enti di ricerca della regione, come il CNR, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’INGV, l’European Gravitational Observatory (EGO) e l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Si parte, in realtà, il 25 settembre un po’ in tutte le città, in particolare con l’iniziativa “Bright Women: Ricerca per il Ben-Essere Globale”, che si svolgerà in Palazzo Strozzi Sacrati (ore 10) a Firenze sull’emancipazione delle donne in ambito accademico.

A Firenze il fulcro degli eventi sarà in piazza Santissima Annunziata, ma si parte già il 23 con uno spettacolo al Teatro Puccini e i due giorni successivi al cinema La Compagnia. A Pisa il tema cardine è la sostenibilità e l’evento sarà diffuso in 4 piazze, ognuna con un suo focus specifico (Planet, People, Prosperity, Peace). Il viaggio, invece, è il filo conduttore degli eventi di Siena, con oltre 80 stand nel complesso museale di Santa Maria della Scala. A Lucca, tante le attività interattive, tra cui il “Quizzone scientifico” sull’intelligenza “naturale” e artificiale.

Il programma completo su www.bright-night.it

Lorenzo Ottanelli