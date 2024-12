"La Regione vieta locazioni turistiche. Una legge sovietica"

"La Regione Toscana vuole vietare le locazioni turistiche, una legge contro la proprietà privata, un attacco alla casa e alla libertà individuale. Non è mai successo in nessuna regione italiana che si attaccasse la casa, oggi lo fa la Toscana, e noi faremo ricorso in tutte le sedi opportune. La Sinistra in Regione ha presentato un emendamento che prevede l’Obbligo della licenza per le locazioni turistiche, e consente ai comuni di proibire o addirittura limitare nei giorni le locazioni turistiche". Netta opposizione quella annunicata dal leader di Forza Italia in consiglio regionale Marco Stella, alla vigilia della presentazione di oggi del nuovo Testo Unico del Turismo, che approderà nella seduta del Consiglio regionale dei prossimi giorni varato dalla maggioranza a trazione Pd. "Si tratta di una vera e propria legge di stampo sovietico - attacca frontalmente Stella -, che invece di valorizzare il turismo, attacca un comparto importante come le locazioni turistiche. Le locazioni turistiche soltanto a Firenze valgono oltre 4 miliardi di euro, e valgono come imposta di soggiorno oltre 40 milioni sugli 80 totali, ma veramente si vuole fare a meno di tutta questa economia? Il Governo ha regolamentato, attraverso l’introduzione del Cin, le locazioni turistiche combattendo il sommerso e l’abusivismo: così si deve fare, senza proibire o fare battaglie ideologiche".