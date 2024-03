La Regione Toscana stanzia tre milioni contro l’erosione

Assegnati i tre milioni di euro del bando regionale per opere di manutenzione e rimodellamento stagionale delle spiagge toscane. Sono 21 i progetti che saranno finanziati dalla Regione Toscana grazie a questi fondi, interventi utili sia per riqualificare le spiagge in vista dell’inizio della stagione balneare che per il contrasto all’erosione costiera.

Tra i Comuni che hanno visto finanziati i loro progetti ci sono Castiglione della Pescaia, Capalbio, Cecina, Follonica, Marciana, Massa, Pisa, Portoferraio, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Scarlino e Vecchiano.