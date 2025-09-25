Elezioni regionali, i tre big in San Lorenzo tirano la volata a Tomasi per il comizio finale

Firenze, 25 settembre 2025 – Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco di piazza San Lorenzo a Firenze venerdì 10 ottobre per tirare la volata finale al centrodestra e al candidato governatore, il sindaco FdI di Pistoia Alessandro Tomasi, a due giorni dal voto.

Poco più di tre settimane per accorciare il gap di 15 punti che i sondaggi certificano rispetto all’uscente Eugenio Giani. Ma Tomasi "crede nella vittoria" e la presidente del consiglio pure. Pronta, insieme ai leader alleati della Lega e di Forza Italia, a replicare il format già visto nelle Marche, prima delle sette regioni al voto, con la salita dei tre big nazionali da Roma, in quel caso per sostenere la ricandidatura del governatore meloniano uscente Francesco Acquaroli, sfidato dal dem Ricci.

Ha dato i suoi frutti il sopralluogo di lunedì mattina nel centro storico di Firenze per Giovanni Donzelli. In missione, il responsabile organizzazione di FdI, alla ricerca della giusta location per il comizio conclusivo guidato da Alessandro Tomasi. Evento che dovrebbe tenersi alle 18, tempo permettendo e salvo imprevisti dettati dall’agenda fittissima della premier. Intanto, l’altra Meloni, la sorella Arianna, scalda i motori da Grosseto: "FdI ha dimostrato ovunque di saper governare con responsabilità e visione - ha detto -. Ora è il momento di portare questo modello anche in Toscana, per voltare pagina e mettere fine alle gestioni ideologiche e dare risposte concrete a cittadini, famiglie e imprese. L’unica ambizione è di poter dire ai nostri nipoti: io c’ero e ho fatto la mia parte".

F. I.