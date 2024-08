La promessa della danza va a Roma. Venni preso al Teatro dell’Opera

di Sandra Nistri

Per alcuni anni Tommaso Venni, il ballerino sestese che, nonostante la giovanissima età, appena 17 anni, sta raggiungendo incredibili traguardi, avrà una residenza ‘romana’. E una residenza decisamente prestigiosa visto che si tratta del Teatro dell’Opera: "Nel giugno scorso – racconta infatti Tommaso – sono andato a fare un’audizione per il corso professionale al Teatro dell’Opera e, in quella occasione, la direttrice del corpo di ballo del teatro, Eleonora Abbagnato, mi ha offerto la possibilità di frequentare in più l’ottavo corso anche se, in realtà, io sarei stato al settimo. Questa è un’occasione fondamentale perché avrò così la possibilità di diplomarmi subito con questo anno anticipando i tempi ed è sicuramente positivo". Da settembre, dunque, la vita di Tommaso sarà decisamente movimentata: "Al mattino – prosegue infatti – dovrò seguire le lezioni del corso professionale e nel pomeriggio quelle dell’ottavo corso e, una volta terminate, quelle della scuola visto che sono in quarta superiore. Poi parteciperò a una serie di spettacoli proposti dal Teatro dell’Opera, tra l’altro la dimostrativa del prossimo marzo. Sarà dura ma l’occasione di potermi diplomare è importante. Per la maturità, invece, dovrò aspettare ancora un altro anno".

Una volta raggiunto il diploma scolastico, però, Tommaso potrebbe iniziare a mettere le basi del suo futuro lavoro che sogna solo nel mondo della danza: "Dopo la maturità – dice – dovrei iniziare a cercare occasioni di contratto in una Compagnia di danza, al Teatro dell’Opera stesso magari, ma anche in altre compagnie. Mi piacerebbe molto trovare possibilità al di fuori dell’Italia, in particolare in Europa che offre molte opportunità diverse, anche più degli Stati Uniti: mi permetterebbe di unire le mie due grandi passioni, quella per la danza e quella per i viaggi".