La presidente Farcon in visita all’Inner Wheel

L’atmosfera della serata è stata quella di un piacevole, elegante incontro tra amiche. D’altronde le socie dell’Inner Wheel Firenze sono note per l’armonia che regna nel gruppo, non soltanto all’interno del loro Club, ma anche verso le altre "innerine" fiorentine, appartenenti ai Club Firenze Medicea e Firenze Iris, presenti all’incontro. Per le socie, quella di martedì scorso a Villa Viviani è stata una serata molto speciale, perché hanno ricevuto la visita della Presidente Internazionale Zenaida Y. Farcon, originaria delle Filippine. A renderle omaggio è stata anche una rappresentanza dei Club di Arezzo, Arezzo Toscana Europea, Foligno, Siena e Siena Fonte Gaia, oltre a numerose autorità innerine tra cui la Rappresentante nazionale Donatella Nicolich, la Board Director Cinzia Tomatis, la Governatrice del Distretto 209 Lilly Pasini e la Past Presidente Nazionale Alessandra Colcelli. La serata si è aperta con il canto del coro composto da alcune socie dell’Inner Wheel Firenze, che hanno intonato i tradizionali Inni. A seguire il discorso di benvenuto della presidente del Club Fiammetta Croci Bencivenni e quello della Presidente Internazionale Farcon "Sono ispirata e incoraggiata dal servizio e dall’amicizia che avete esteso alle vostre comunità -sono state le sue parole- I vostri sforzi riflettono gli obiettivi di Inner Wheel: promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali del servizio personale e favorire la comprensione internazionale". Parole più che azzeccate per descrivere le attività promosse costantemente dai Club fiorentini. Per l’occasione, infatti, l’Inner Wheel Firenze ha consegnato un service destinato a progetti di assistenza a famiglie con minori affetti da patologie rare neuro degenerative.