La presentazione del volume sull’abitare

Appuntamento per questo pomeriggio alle 17,30 al Murate Art District per la presentazione del libro Abitare la casa, abitare la città, curato dall’analista di politiche pubbliche, Massimo Morisi, e dallo storico dell’arte Claudio Paolini. Un volume che è il secondo di Collana Lezioni di Design, promossa da Selfhabitat Cultura, diretta da Patrizia Scarzella e pubblicata da Metilene Edizioni, e che vuole mostrare come le politiche della vita urbana interferiscano con la vita domestica, e con quali implicazioni; ma anche come si sono definiti i modi dell’abitare, i suoi presupposti sociali, i parametri culturali della sua qualità e della sua condivisione di classe.

"Abitare non significa solo dotarsi di una casa popolare o di un lussuoso attico che aderisca alle urgenze o allo status di chi ne ha la proprietà. Ma vuol dire disporre di un luogo in cui costruire, conoscere e esercitare la propria capacità di formarsi e di crescere nella geografia di un dato ambiente territoriale e nel funzionamento di un tessuto sociale e degli insiemi di relazioni che ne derivano. Un luogo che per gli spazi, le funzioni e i simboli che racchiude ci fa sentire a casa", scrivono Paolini e Morisi.