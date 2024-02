La preghiera del Papa per la città

Il Papa esprime "cordoglio" e "dolore" per l’incidente di Firenze e rilancia il suo appello per "la sicurezza nei luoghi di lavoro". In un telegramma, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, all’arcivescovo, il cardinale Giuseppe Betori, il Papa esprime "ai familiari delle vittime sentimenti di vicinanza e cordoglio insieme alla sua più viva partecipazione al dolore dell’intera città. In questo momento particolarmente drammatico, Papa Francesco - si legge nel telegramma - desidera rinnovare l’appello alla sicurezza sui luoghi di lavoro auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità di tutelare i lavoratori e, mentre ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso, assicura la sua paterna preghiera e invia a tutti la benedizione apostolica in segno di vicinanza spirituale".

Intanto l’arcivescovo Betori ha invitato a leggere un’intenzione di preghiera in tutte le parrocchie durante le celebrazioni di questi giorni, in modo particolare di oggi, prima domenica di Quaresima. "Per le vittime della tragedia avvenuta nel cantiere di via Mariti, - scrive il cardinale - perché il Signore accolga nella sua pace i defunti, doni salute ai feriti, consoli e sostenga quanti sono nel dolore, ispiri quanti hanno responsabilità a mettere in atto interventi concreti che tutelino la vita dei lavoratori, preghiamo".

Duccio Moschella