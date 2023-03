La pista è chiusa, ma ci si diverte

di Manuela Plastina

L’inaugurazione alla pista di skate prevista ai primi di marzo è saltata: la pioggia ha impedito un taglio del nastro istituzionale. Ma l’arena del giardino i Ponti nel cuore di Bagno a Ripoli è già luogo di divertimento e svago per i tanti appassionati delle tavola su ruote. Il nuovo skatepark creato nel parco verde del capoluogo è divertente seppur provvisorio: durerà appena tre mesi. Le attrezzature sono state prese dall’amministrazione a noleggio da una ditta specializzata. A maggio deve andarsene: in quella stessa area infatti verrà montato il chiosco che ormai da diversi anni anima le sere d’estate dei giardini i Ponti.

La sua gestione andrà a bando, ma da sempre viene gestito dai ragazzi volontari dell’associazione del Palio di Bagno a Ripoli e Giostra delle Stella. Proprio temendo di non rivedere il chiosco e i suoi eventi nei giardini nel cuore del capoluogo, alcuni cittadini si sono lamentati anche sui social sulla presenza dello skatepark. Ma l’amministrazione rassicura sul fatto che rampe, muretti e rail per eseguire salti e trick andranno via in un trimestre. D’altra parte la richiesta di creare un luogo adatto al divertimento dei tanti appassionati di skateboard di Bagno a Ripoli e dei territori limitrofi, era arrivato proprio dai rappresentanti delle nuove generazioni di cittadini. Anche la Consulta dei giovani di Bagno a Ripoli, della quale fanno parte degli skater, si era fatta portavoce dell’idea: dotare il paese di una pista dove correre e fare acrobazie con lo skate. "Abbiamo ascoltato i ragazzi e le loro richieste – aveva risposto l’assessore alle politiche giovanili Francesco Pignotti -, realizzando anche un nuovo luogo di aggregazione, inclusione e socialità".