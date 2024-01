La pioggia non ha fermato la Befana. La vecchina arriva in barca e spider. Gira centro, periferie e pure ospedale

La pioggia non ha fermato la Befana: la simpatica vecchietta, sarà per i nuvoloni, invece che sulla scopa è arrivata a Firenze dall’Arno navigando su un Dragon Boat, grazie alla Lega italiana lotta contro i tumori e ai Canottieri comunali. Ed è proprio al pontile dell’associazione di lungarno Ferrucci che ha attraccato la Befana, anzi le Befane: erano le Florence Dragon Ladies, le donne operate al seno delle ’barche di drago’, travestite all’uopo, che hanno regalato 300 calze offerte da Coop ai bambini e panettoni e spumante agli adulti. Sono seguite gite sull’Arno insieme alla Scuola italiana cani da salvataggio.

I vigili del fuoco hanno esposto in piazza Signoria i mezzi utilizzati nei soccorsi per gli alluvionati di Campi, ma non si è potuto tenere la calata dalla Loggia dei Lanzi per il rischio maltempo; i dolcetti offerti da Conad e pasticceria Sieni sono comunque arrivati a 17 strutture di accoglienza per minori.Per lo stesso motivo, non si è potuta calare neppure in piazza della Repubblica dall’arco e dal palazzo della Rinascente. I pompieri hanno fatto arrivare la Befana anche al Meyer, insieme ai soci dell’l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco e hanno consegnato 150 calze ai piccoli pazienti. A portare doni al Meyer sono stati pure i carabinieri forestali, con la ’Befana della Biodiversità’, che hanno regalato gadget che richiamano la natura per consentire, nel momento del ricovero, un contatto seppur virtuale con le belle riserve naturali dello Stato.

All’ippodromo del Visarno di Firenze, la meneghina ditta Zaini, attraverso Laura Meli titolare della Sanfelice che gestisce l’impianto, ha donato all’associazione Tommasino Bacciotti 100 calze della Befana che sono state consegnate ieri ai bambini bisognosi, a quelli del Meyer e delle Casa accoglienza Tommasino.

In piazza Santa Maria Novella si è tenuto il tradizionale appuntamento con la Befana del vigile urbano del Club Auto e Moto storiche, che nell’occasione del 170esimo dalla fondazione del Corpo delle Guardie di polizia municipale, ha fatto sfilare su una spider rossa fiammante la strega buona per le vie del Centro, che poi ha distribuito doni ai bambini.

La vecchietta non ha dimenticato di andare a Vlla Strozzi e Villa Arrivabene e ha fatto tappa anche in tanti circoli, come al Torrino Santa Rosa, al Lippi, all’Sms di Rifredi, al campo degli Azzurri.

Carlo Casini