La passeggiata guidata. Da Hannibal ad Amici Miei. Viaggio nei luoghi cult

di Barbara Berti

Dalle risate tutte toscane de ’Il Ciclone’ alle produzioni hollywoodiane come ’Inferno’ di Ron Howard, senza dimenticare un cult della commedia all’italiana come ’Amici Miei’. , culla del Rinascimento, è un set cinematografico a cielo aperto: in ogni angolo sono impresse scene, gag e aneddoti legati alle tante storie ambientate nel capoluogo toscano che, per fascino e peculiarità, non è solo location ma parte integrante del film stesso. Per scoprire o riscoprire la nella storia del cinema, l’Associazione Cult(urale) Conte Mascetti in collaborazione con il Comune - all’interno del calendario di eventi Insolita 2023 – propone alcuni interessanti e curiosi percorsi di cineturismo. "Un’occasione per i fiorentini, ma anche per i turisti, di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo alle scene più divertenti ed amate, un modo per conoscere la città da un altro punto di vista" spiega Riccardo Minetti, presidente dell’Associazione che per mercoledì 1 novembre ha organizzato la passeggiata ’ tra i luoghi dei film in città’, un format già ampiamente collaudato con ’ tra i luoghi di Amici Miei’ (ogni domenica mattina) e che ora si amplia ad altre pellicole. "I partecipanti saranno accompagnati tra le vie e le piazze, guidati in un racconto fresco e divertente che farà rivivere i film nei luoghi dove sono stati ambientati ricevendo allo stesso tempo informazioni e curiosità del capoluogo toscano, che renderanno la passeggiata un’esperienza ancora più affascinante e indimenticabile" assicura Minetti.

L’appuntamento è alle 10 di mercoledì davanti alla Torre San Niccolò: in quel tratto di lungarno (Terrazza Marasco, per l’esattezza) è ambientata la scena del bacio tra Levante e Caterina (Leonardo Pieraccioni e Lorenza Forteza) ne ’Il Ciclone’. Oggi, purtroppo, l’area è occupata da un cantiere ma per gli appassionati del film la passeggiata riserva un’altra tappa suggestiva: via del Proconsolo, Grand Hotel Cavour, dove è stata girata la divertente scena della cena con una straordinaria Tosca D’Aquino nei panni di Carlina, l’erborista. San Niccolò, comunque, appare in diverse produzioni: le rampe e piazza Poggi si vedono nella scena della partenza in bus di ’Ricomincio da tre’, film di e con Massimo Troisi, mentre in via dell’Erta Canina (all’altezza dell’ex Jackie’O) un divertente Massimo Ceccherini recita una delle battute indimenticabili di ’Fuochi d’artificio’ dove vestito da Uomo Ragno dice di non temere la pioggia. Immancabile la tappa in via dei Renai 17r al Bar Necchi di Amici Miei’. Altra location: piazza Demidoff dove è stata girata la scena della merenda in ’Un te con Mussolini’ di Franco Zeffirelli. Lungo la camminata sosta anche sul Lungarno Archibusieri per vedere lo skyline fiorentino come in ’Camera con vista’, il romantico film del 1985 diretto da James Ivory. In piazza della Signoria Piazza, al Caffè Rovoire, impossibile non fermarsi per ricordare la scena dell’ubriaco molesto in ’Caruso Pascoski’ con Francesco Nuti che chiede un bacino a Novello Novelli.

L’itinerario comprende anche la Loggia del Porcellino: nella fontana Pazzi si lava le mani insanguinate dopo la morte di Gnocco nel film ’Hannibal’ di Ridley Scott nel 2001. In piazza San , invece, è stata girata la scena dell’uomo che si getta dal campanile in ’Inferno’ mentre in via del Parioncino, alla Trattoria Coco Lezzone, la fuga senza pagare dal ristorante in ’I Laureati’. Per prenotarsi www.contemascetti.itcineturismo.