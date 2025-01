La nuova palestra alla Calvino: "Per studenti e realtà sportive"

Una nuova palestra alla scuola primaria Calvino.Complessivamente un milione ed 800mila euro d’investimento per un nuovo impianto a servizio della scuola e della comunità. I lavori sono in corso per una struttura destinata anche a rispettare i criteri del Coni.

La palestra sorgerà nell’attuale spazio all’aperto all’interno del giardino della scuola e sarà collegato con l’edificio scolastico mediante una connessione diretta, protetta e accessibile per le persone con disabilità, un percorso coperto che avrà anche la funzione di gestire i differenti flussi, scolastico ed extrascolastico. L’edificio sarà suddiviso in tre spazi principali, uno spazio centrale per l’attività sportiva e motoria, nuovi spogliatoi per atleti, alunni, istruttori ed allenatori, con i locali tecnici ed un’area riservata al pubblico.

Attenzione anche nella scelta dei materiali utilizzati e nell’uso di tecnologie che guardano alla sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, con la realizzazione d’impianti energeticamente rinnovabili. Dell’importo totale di spesa, oltre un milione e 300mila euro arrivano da fondi Pnrr, mentre 500mila sono risorse proprie del Comune.

"Stiamo seguendo le prime fasi di realizzazione della nuova palestra, la seconda nel polo dei Villini – dice il Sindaco di Pontassieve, Carlo Boni –, che porterà nuovi servizi in un complesso che accoglie oltre mille studenti e comprende la Scuola Maria Maltoni, la scuola primaria Italo Calvino e l’auditorium ex Chino Chini. Una palestra per rispondere alle esigenze della scuola e delle realtà sportive di Pontassieve".

Leonardo Bartoletti