La notte di Max Gazzè. Concerto in piazza insieme all’orchestra

E’ la notte di Max Gazzè a Sesto Fiorentino. Stasera in piazza Vittorio Veneto il cantautore presenterà il nuovo progetto ’Musicae Loci’ per il Concerto della Liberazione. La serata è a ingresso libero. Con Max Gazzè salirà sul palco l’Orchestra Popolare del Saltarello, per un live che intreccerà i brani più noti dell’artista con ritmi e atmosfere delle orchestre popolari e delle tradizioni: una commistione di suoni che ridisegnerà, con nuove sfumature, i brani del cantautore. Ideatore e direttore dell’Orchestra è il fisarmonicista e organettista Danilo Di Paolonicola, vincitore di alcuni dei più importanti premi internazionali, mentre gli arrangiamenti sono stati realizzati dallo stesso Di Paolonicola con la supervisione di Max Dedo, il direttore musicale di Max Gazzè.

Il concerto si inserisce nel festival Liberi Tutti, in programma fino all’8 settembre in piazza Vittorio Veneto, sempre a ingresso libero.

Domani spazio al combat folk dei Modena City Ramblers, un concerto particolare per celebrare il trentennale di ’Riportando tutto a casa’, l’album d’esordio con cui la band emiliana mostrò la propria identità, mentre martedì ecco Paolo Benvegnù, Demagó e Smitch in Blu Ray, con Il Solito Dandy e I Segreti in arrivo invece il 4 settembre, il Postino e Drop Circle il giorno dopo, Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra il 6 settembre. E ancora, lo spettacolo ’Il duce delinquente’ di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari (7 settembre) e il gran finale con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio (8 settembre).

Grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, tornerà anche la Silent Disco (5 settembre dalle 23) a cura del Clan dei Ribot: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance ‘90 e house.

Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria. Apertura stand dalle 18.